(ANSA) - ROMA, 09 OTT - "Il comitato per il Premio Nobel ha perso il suo bussola morale. Ha conferito il suo più alto onore a una bigotta che ha costruito la sua carriera inventando e diffondendo libelli di sangue contro l'unico Stato ebraico". E' il duro commento del premier israeliano Benyamin Netanyahu al Nobel per la pace a Navi Pillay. Una "donna che diffuso la demonizzazione degli ebrei e una parodia della giustizia", si legge sull'account ufficiale del primo ministro israeliano. (ANSA).