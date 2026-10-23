(ANSA) - TEL AVIV, 23 OTT - "Attueremo il modello offensivo ed efficace che abbiamo applicato nei campi profughi anche all'interno delle città: l'Idf entrerà nei quartieri da cui sono partiti gli attentatori, evacuerà i residenti, perquisirà le abitazioni una per una e distruggerà le infrastrutture terroristiche. Siamo pronti a un'operazione su vasta scala in Giudea e Samaria (Cisgiordania)". Lo dichiara Benjamin Netanyahu in una nota diffusa dal suo ufficio. "Qualche parola per i nostri eroici coloni. Resistete in prima linea. Siete un esempio per Israele. Distruggeremo le infrastrutture terroristiche, costruiremo quelle degli insediamenti", ha aggiunto. (ANSA).