(ANSA) - TEL AVIV, 01 OTT - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha rivelato nuovi dettagli in un'intervista a Fox News in relazione alle indagini sul tentato dirottamento del volo FlyDubai di ieri. "L''attentatore è sotto inchiesta. Ecco cosa sappiamo: è stato radicalizzato dall'Islam", collegando l'affermazione alla parola che sarebbe stata detta dall'omanita durante l'incidente: "Lui dice all'equipaggio: 'Uccidetemi'. E' chiaro che intendesse suicidarsi, far schiantare l'aereo". Netanyahu ha anche affermato che vi sono indicazioni che l'Iran potrebbe tentare di colpire obiettivi israeliani, soprattutto durante il periodo elettorale. (ANSA).