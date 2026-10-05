(ANSA) - TEL AVIV, 05 OTT - ''Anche a distanza di tre anni, quando Israele è più forte che mai, rimangono impresse su di noi le ore terribili del massacro del 7 ottobre che ha rivelato al mondo la brutalità del nostro nemico. Non siamo mai stati, né mai saremo, come i nostri nemici''. Lo ha detto il primo ministro Benjamin Netanyahu durante la commemorazione di Stato per i caduti militari, nel terzo anniversario dall'inizio della guerra con il massacro del 7 ottobre 2023. ''Abbiamo creato zone di sicurezza su tutti i confini. Abbiamo colpito duramente il programma nucleare e balistico iraniano. Abbiamo ancora dei compiti da svolgere e intendiamo portarli a termine. Non ci sarà alcun governo di Hamas a Gaza, chiunque abbia tenuto in ostaggio i nostri cittadini ha il tempo contato. Non permetteremo al regime iraniano di continuare a rappresentare una minaccia, è più debole che mai e destinato a sparire. Al contempo, stiamo creando anche la possibilità di ampliare la cerchia della pace nell'area, e anche in questo riusciremo'', ha aggiunto Netanyahu. (ANSA).