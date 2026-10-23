(ANSA) - ROMA, 23 OTT - Netanyahu afferma che Israele sta preparando una "chiusura totale" della Cisgiordania in risposta all'attacco di questa mattina ad un posto di blocco in cui sono rimasti feriti cinque soldati israeliani. Secondo il premier israeliano un "attacco su larga scala" è stato evitato. 'Ho dato istruzioni alle forze di sicurezza di imporre immediatamente un cordone di sicurezza sulla città di Hebron e di prepararsi a un blocco totale di tutta la Giudea e la Samaria (Cisgiordania, ndr) a partire da oggi'', ha dichiarato il premier in una nota a margine di una consultazione con il ministro della Difesa e i vertici delle agenzie di sicurezza dopo l'attentato contro soldati dell'Idf a un posto di blocco nel sud della Cisgiordania. ''Le nostre forze stanno operando con un contingente rafforzato per contrastare il terrorismo e stanno conducendo vaste ondate di arresti. Daremo la caccia ai terroristi di Hamas e ai loro emissari ovunque e in qualsiasi momento. Non avete nessun posto dove nascondervi'', ha aggiunto Netanyahu. (ANSA).