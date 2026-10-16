(ANSA) - TEL AVIV, 16 OTT - In risposta a una dichiarazione rilasciata all'inizio di questa settimana dall'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, secondo cui Israele "ha sottratto terre a un popolo" al momento della sua fondazione, Benjamin Netanyahu ha pubblicato su X un video in cui ribatte che "il diritto del popolo ebraico al proprio Stato nella loro terra ancestrale non è negoziabile". "Il popolo ebraico non è un occupante straniero nella terra dei nostri antenati", afferma Netanyahu, "la nostra storia non è un'impresa coloniale. La nostra terra non è una terra rubata". "Questa è la nostra patria", dice, "si chiama Giudea. È da lì che provengono gli ebrei. Siamo legati a essa da migliaia di anni». Due giorni fa in Irlanda del Nord, Obama ha affermato che gli israeliani "hanno sottratto terre alla popolazione in modo eccessivo. E quelle persone, comprensibilmente, hanno detto: 'Questa è un'ingiustizia e rivoglio la mia terra'". (ANSA).