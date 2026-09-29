(ANSA) - TEL AVIV, 29 SET - "Abbiamo segnali che, in vista delle elezioni, i nostri nemici cercheranno di attaccarci. Quindi, da qui, dalla base dell'Aeronautica, dal lungo braccio dello Stato di Israele, vi mando un messaggio: non mettetevi contro di noi, né ora né mai, vi raggiungeremo ovunque e in qualsiasi momento". Lo afferma il premier israeliano Benjamin Netanyahu in un video diffuso dal suo ufficio che lo mostra durante una visita alla base dell'Aeronautica militare di Tel Nof. Ieri era emerso che l'Idf è in allerta massima a Gaza dove, secondo l'intelligence, Hamas starebbe pianificando di rapire un soldato israeliano per il terzo anniversario del 7 ottobre. (ANSA).