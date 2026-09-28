(ANSA) - TEL AVIV, 28 SET - Il premier israeliano Benjamin Netanyahu smentisce nuovamente la notizia secondo cui il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel all'inizio di ottobre 2023 lo avrebbe chiamato per avvertirlo di un imminente attacco da Gaza. "Non c'è alcuna verità nella notizia pubblicata sul Wall Street Journal", scrive su X, "dietro queste false, 'accuse di sangue', vi sono anche Stati e attori stranieri e ostili, compresi Paesi arabi, con l'obiettivo di far cadere il governo di destra e sostituirlo con un governo di sinistra. Questa è la questione elettorale: o la destra, o la Palestina", conclude il post. (ANSA).