(ANSA) - ROMA, 06 OTT - Il Nobel per la Fisica 2026 è stato assegnato a Franzis Halzen per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. Ottantadue anni, è l'unico vincitore del Nobel per la Fisica 2026. Nato in Belgio nel 1944, lavora negli Stati Uniti, all' University of Wisconsin-Madison, ed è stato premiato per "i suoi contributi decisivi all'esperimento IceCube", il più grande osservatorio per i neutrini del mondo, che si trova nei ghiacci dell' Antartide e che nel 2018 è riuscito a catturare queste particelle inafferrabili che arrivano dal cosmo e che attraversano la materia senza lasciare traccia. Grazie a questa scoperta, inseguita in tutto il mondo per decenni, le ricerche di Halzen hanno gettato le basi per un tipo di astronomia completamente nuovo. (ANSA).