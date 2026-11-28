(ANSA) - NAPOLI, 28 NOV - "I risultati del referendum costituzionale sono quello che sono, ne abbiamo preso atto e devono essere eseguiti. Ho applaudito ieri al discorso del presidente dell'Anm Tango, non sempre ma qualche volta". Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, al congresso dell'Anm a Napoli. "Il conflitto del referendum costituzionale è stato superato dal tempo. L'inverno del dissidio si sta ricomponendo, occorre riflettere su ciò che possiamo fare insieme, le cose sono molte", ha aggiunto Nordio. (ANSA).