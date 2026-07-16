(ANSA) - ROMA, 16 LUG - Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione della Grazia in favore di Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, che il 28 aprile 2021 uccise due rapinatori e ne ferì un terzo in seguito a un colpo nel suo negozio a Grinzane Cavour. Per il negoziante ieri è arrivata dalla Cassazione la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere. "Mio fratello si costituirà appena sarà ufficiale la richiesta di carcerazione. Non so dove si presenterà", ha riferito all'ANSA Dante Roggero, fratello di Mario. (ANSA).