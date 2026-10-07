(ANSA) - L'AVANA, 07 OTT - Dopo anni di restrizioni - e nonostante l'embargo statunitense che grava sull'isola da decenni - il governo cubano ha autorizzato le importazioni commerciali da parte di privati e ha legalizzato operazioni che, in precedenza, rischiavano il sequestro o la confisca da parte delle autorità doganali qualora superassero i limiti previsti per l'uso personale. Considerata una delle novità più significative dell'attuale processo di riforme economiche sull'isola comunista, la misura entrerà in vigore il 12 ottobre. Le nuove norme consentono ai viaggiatori e ai destinatari di spedizioni di dichiarare in dogana merci di natura commerciale. Con questa iniziativa, il 'castrismo' al potere mira a regolamentare un flusso di importazioni che si svolgeva da anni in modo informale, divenendo un canale di approvvigionamento vitale per le imprese private e i consumatori, alle prese con la carenza di prodotti nazionali. L'iniziativa rientra in un pacchetto di 176 misure approvate dall'esecutivo per stimolare l'economia interna, strozzata da una delle peggiori crisi della sua storia recente, nel quadro di una graduale apertura di settori tradizionalmente riservati allo Stato. (ANSA).