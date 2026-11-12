(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Nuova operazione di mail bombing in queste ore (rivolto a indirizzi di posta elettronica col dominio del ministero dell'Istruzione) con allarme bomba a Palazzo Chigi e richiesta di dimissioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni: un nuovo "allarme fake", viene spiegato, a seguito del quale non sono stati attivati controlli perché "è evidente che si tratta della ripetizione di un allarme infondato". Oltre alla mail, infatti, spiegano dalla sede del governo, "non c'è alcun segnale specifico che si tratti di un allarme concreto". (ANSA).