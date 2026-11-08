(ANSA) - WASHINGTON, 08 NOV - Il vice capo di gabinetto Richard Walters lascia la Casa Bianca. Walters è uno degli alleati di Susie Wiles, silurata da Donald Trump che ha scelto al suo posto Stephen Miller. Lo riporta Axios citando alcune fonti. L'uscita di Walters segnala che i collaboratori di Miller si avviano a prendere possesso della West Wing con incarichi di alto livello. "E' stato un importante membro della Casa Bianca e ci ha aiuto a centrare alcune delle vittorie dell'amministrazione", ha detto Miller lodando Walters. "Anche se ci lascia, continuerà ad aiutarci da fuori nella coraggiosa guerra di Trump per salvare l'America", ha messo in evidenza. (ANSA).