(ANSA) - RIAD, 24 NOV - Il grattacielo più alto di Riad colpito per la seconda volta in meno di una settimana. Il quartiere degli affari della capitale saudita è stato preso nuovamente di mira, hanno riferito alcuni testimoni, in un contesto segnato dai ripetuti attacchi dei ribelli Houthi yemeniti - sostenuti dall'Iran - contro la potente monarchia del Golfo. Tre diversi testimoni hanno affermato che l'attacco ha colpito il grattacielo che ospita il potente fondo sovrano saudita (Pif) - la torre più alta della capitale - già danneggiato la scorsa settimana in un'incursione condotta dagli stessi combattenti, alleati dell'Iran. (ANSA).