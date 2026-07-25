(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Nuovo video di Roberto Vannacci, con le sembianze del condottiero romano realizzato con l'intelligenza artificiale, che intercede con un finto presidente Sergio Mattarella per far ottenere la grazia a Mario Roggero. Il filmato è sul profilo Instagram del leader di Futuro Nazionale che aggiunge poche righe: "Grazia per Roggero". E, dopo il simbolo delle mani giunte, la parola "Amen" e il link alla petizione di Change.org per la clemenza. Nel video compare anche una simil-figlia del presidente della Repubblica. Dopo la proposta di Vannacci che mostra al capo dello Stato un rotolo di carta, sul foglio si accende la parola "Gratia". Poi la decisione di Mattarella davanti alla statua della dea della giustizia bendata. E infine si vede Vannacci che va ad annunciare la novità a Roggero e il gioielliere, tornato libero, accolto dalla gente e dall'abbraccio della moglie. (ANSA).