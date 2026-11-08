(ANSA) - WASHINGTON, 08 NOV - Il consiglio di amministrazione di Nvidia ha aperto un'indagine su Jensen Huang, amministratore delegato e co-fondatore dell'azienda, dopo che quest'ultimo ha riferito al cda di aver tradito la moglie e intrattenuto una relazione intima con una dirigente d'azienda identificata dall'intelligence statunitense come una spia cinese. Il legame di Huang con la donna, di nome Alice Huang, è diventato oggetto di attenzione da parte del governo statunitense e la scoperta ha sollevato preoccupazioni, dato che Huang è un alleato del presidente Trump. (ANSA).