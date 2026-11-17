(ANSA-AFP) - SAN FRANCISCO, 17 NOV - Il colosso statunitense dei chip Nvidia ha istituito un comitato di vigilanza per la sicurezza nazionale e il controllo delle esportazioni, dopo lo scandalo di presunto spionaggio che ha costretto l'amministratore delegato Jensen Huang a dimettersi. "Il consiglio di amministrazione ha costituito il Comitato di vigilanza per la sicurezza nazionale e il controllo delle esportazioni, un nuovo organo permanente incaricato di supervisionare, a livello di Consiglio, le politiche aziendali in materia di sicurezza nazionale, la conformità al controllo delle esportazioni e la gestione dei rischi legati al commercio globale", spiega una nota. (ANSA-AFP).