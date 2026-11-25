(ANSA) - WASHINGTON, 24 NOV - Donald Trump si è dichiarato aperto alla possibilità di concedere la grazia a Jensen Huang, aggiungendo però che, con ogni probabilità, non ce ne sarà bisogno. "E' sempre un'opzione, ma non credo sarà necessaria", ha affermato il presidente americano in un'intervista al New York Post. Il tycoon ha inoltre esortato il ceo di Nvidia a "dire la verità" in vista dell'audizione davanti al Congresso, prevista per la prossima settimana. "Non credo che debba avvalersi del Quinto Emendamento. Penso che la sua sia una storia interessante per l'opinione pubblica", ha dichiarato Trump. "Vorrei semplicemente che dicesse la verità". (ANSA).