(ANSA) - WASHINGTON, 15 NOV - Il segretario al Commercio Usa, Howard Lutnick, ha spinto per indebolire le normative sui chip che si sovrappongono agli interessi delle aziende di famiglia. Lutnick, ha riferito il New York Times, si è spesso scontrato con i funzionari per regolamentare la vendita di chip Nvidia in Asia. Cantor Fitzgerald, l'azienda che dirigeva e che ha lasciato ai figli quando è diventato segretario del Commercio, ha tra i suoi clienti i data center in Asia, alimentati dai chip Nvidia, usati dalle aziende cinesi come scappatoia per aggirare i divieti dell'export Usa. Lutnick, secondo Semafor, dovrebbe recarsi in Cina con Trump questa settimana. (ANSA).