(vedi il servizio delle 20.02) (ANSA) - WASHINGTON, 10 NOV - A maggio, a bordo dell'Air Force One durante il viaggio in Cina, il presidente Donald Trump fu informato che gli Usa avevano acquisito informazioni di intelligence riservate da cui emergeva che il ceo di Nvidia, Jensen Huang, aveva una relazione con Alice Huang, ritenuta una spia cinese. La notizia, riporta il New York Times, fu comunicata da Marco Rubio, segretario di Stato e consigliere per la sicurezza nazionale, poco prima che Huang si unisse al viaggio presidenziale verso Pechino su invito di Trump. Si è trattato almeno della seconda volta in sette mesi che il tycoon è stato messo al corrente sul legame tra Huang e la spia cinese. (ANSA).