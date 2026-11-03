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(ANSA) - WASHINGTON, 03 NOV - Il Centcom statunitense ha predisposto un piano per colpire l'Iran, con un possibile avvio degli attacchi già mercoledì, il giorno dopo delle elezioni di metà mandato. Lo riporta il new York Times citando alcune fonti, secondo le quali le condizioni ideali per il tipo di operazione pianificata persisteranno solo per un breve periodo. Già da giorni circolano voci che Donald Trump potrebbe attaccare subito dopo le midterm, soprattutto in caso di pesante sconfitta. (ANSA).