(ANSA) - WASHINGTON, 28 OTT - "Dobbiamo tenere i reality show su Bravo, non ne abbiamo bisogno alla Casa Bianca". Così l'ex presidente Barack Obama piazza l'affondo su Donald Trump, parlando a un comizio in Georgia tenuto quasi contestualmente a quello del tycoon in Ohio, nell'ambito degli sforzi per sostenere i rispettivi candidati alle midterm. "Abbiamo bisogno di persone serie a Washington e nelle capitali degli stati, questi sono tempi seri", ha aggiunto Obama quasi alla fine del suo intervento a favore della candidata democratica a governatrice, Keisha Lance Bottoms, e del senatore Jon Ossoff, in cerca della riconferma. (ANSA).