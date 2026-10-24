(ANSA) - WASHINGTON, 24 OTT - Barack Obama in grande spolvero ad un comizio a Cleveland, in Ohio, a sostegno dei candidati democratici alle midterm. L'ex presidente ha attaccato Donald Trump e Pete Hegseth per la guerra in Iran che sta causando un'impennata dei prezzi della benzina e altri beni. "Hegseth si occupa del testosterone e della mascella, delle esecuzioni in diretta streaming. Si guarda allo specchio per sistemarsi i capelli per questo è quello che fa un vero guerriero", ha attaccato Obama. "Queste non sono persone serie, e voi pagate il prezzo di questa mancanza di serietà", ha aggiunto. L'ex presidente ha poi attaccato la politica dei dazi contro "l'impero del male del Canada". "Quello è il Paese che ci dà lo sciroppo d'acero", ha ironizzato. (ANSA).