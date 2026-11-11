(ANSA) - WASHINGTON, 10 NOV - La deputata della sinistra dem Alexandria Ocasio-Cortez ha indicato che la mozione d'impeachment contro il segretario alla Difesa Pete Hegseth sarà ripresa, insieme a tante iniziative simili, dal nuovo Congresso che si insedierà a gennaio con una solida maggioranza democratica. "Ripresentare le mozioni? Ci sono così tanti criminali in questa amministrazione che è difficile stabilire un ordine di precedenza. Ci saranno moltissime indagini, immagino molte convocazioni in audizione (subpoena) e dovremo seguire le prove ovunque ci portino. È lo scenario che ci troviamo ad affrontare", ha osservato la deputata parlando con la Cnn. (ANSA).