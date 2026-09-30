(ANSA) - ROMA, 30 SET - "FI ha bisogno che tutta la classe dirigente recuperi il metro di Berlusconi", non bisogna "spaventarsi per un po' di apertura sui temi della modernità e dei diritti civili. Non è un tema di leadership". Lo ha detto il governatore della Calabria Roberto Occhiuto durante la presentazione del suo libro "Il coraggio di governare" alla galleria Colonna di Roma. Occhiuto ha auspicato un partito "smart, moderno, aperto". "Se lo faremo renderemo più performante il centrodestra" che dovrebbe "recuperare un metodo riformista" e "dare cittadinanza a liberali e riformisti" di questo paese. A suo avviso, oltre alle idee, nel partito servirebbe la capacità di "comunicarle in modo moderno, nuovo", "e io vedo anche ancora a volte forse abbiamo un modo di comunicare troppo antico". Le polemiche sulle recenti esternazioni di Tajani? "Accade che anche quando dice cose che non dovrebbero dar luogo a polemiche, a volte diventa ingiustamente oggetto di polemica come nel caso della vicenda Regeni. Ma anche questo forse è un tema: se accade questo evidentemente la comunicazione del partito e del segretario forse andrebbe rivista", risponde. (ANSA).