(ANSA) - PARIGI, 04 NOV - Il patrimonio destinato alle pensioni "è continuato ad aumentare nel 2025, trainato dalla crescita dei contributi e dai rendimenti positivi degli investimenti": è quanto si legge nelle Prospettive dell'Ocse sulle Pensioni, secondo cui a fine 2025 ''gli attivi pensionistici nell'area Ocse ammontavano complessivamente a 78.000 miliardi di dollari, un valore superiore dell'11,3% rispetto alla fine del 2024 e da 4 a 5 volte superiore a quello registrato all'inizio degli anni 2000". Nei Paesi Ocse, negli ultimi decenni, gli attivi pensionistici "sono cresciuti più rapidamente dell'economia, arrivando a superare il Pil alla fine del 2024 (104,5% del Pil) e del 2025 (105,6% del Pil)", puntualizza l'Ocse nel documento presentato a Parigi. Sebbene in alcuni anni, come nel 2008 e nel 2022, si siano registrati dei cali, gli attivi pensionistici hanno sempre ripreso a crescere in seguito. L'Ocse tiene tuttavia a sottolineare che questa crescita complessiva cela differenze marcate tra i vari paesi. "A fine 2025 gran parte degli attivi era detenuta in Nord America (Canada e Stati Uniti), Europa occidentale (Paesi Bassi, Regno Unito e Svizzera), Australia e Giappone. A titolo di esempio, il valore degli attivi detenuti negli Stati Uniti ammontava a 51.800 miliardi di dollari (di cui 2.300 miliardi costituiti da riserve per il sistema pensionistico pubblico), una cifra che rappresenta quasi i due terzi del totale degli attivi pensionistici a livello mondiale. Canada, Danimarca, Stati Uniti, Islanda e Svizzera sono i paesi che detengono i portafogli di attivi più consistenti in rapporto al proprio Pil". (ANSA).