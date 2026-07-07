(ANSA) - PARIGI, 07 LUG - Nel primo trimestre 2026, i salari reali dell'Italia "sono cresciuti dell'1,3% su base annua, principalmente grazie alla bassa inflazione. Ciononostante, risultavano ancora inferiori del 6,1% rispetto al primo trimestre del 2021: si tratta del divario più ampio tra le principali economie dell'Ocse": è quanto si legge nella scheda dedicata all'Italia delle Prospettive sull'occupazione dell'Ocse 2026. "Il recente rialzo dei prezzi dell'energia - avverte l'organizzazione con sede a Parigi - sta nuovamente spingendo al rialzo l'inflazione e al ribasso i salari reali. Ipotizzando che i notevoli contraccolpi del conflitto in Medio Oriente si limitino a un arco temporale relativamente breve, si prevede che i salari reali in Italia caleranno dello 0,9% nel 2026 e aumenteranno solo dello 0,2% nel 2027, a causa del limitato numero di rinnovi contrattuali previsti per il 2027 e della persistente capacità inutilizzata del mercato del lavoro". (ANSA).