(ANSA) - ROMA, 15 OTT - "Oggi per noi è una giornata speciale: nelle 130 missioni diplomatiche che Israele ha in tutto il mondo, si sta votando. Ci sono circa 4.950 persone tra diplomatici, personale delle commissioni commerciali e i coniugi dei nostri diplomatici che hanno diritto al voto. In totale, nel mondo, abbiamo poco meno di 5.000 aventi diritto che possono votare oggi". Lo ha detto l'ambasciatore israeliano in Italia Jonathan Peled spiegando che per questi elettori le operazioni di voto si svolgono con 12 giorni di anticipo rispetto al 27 ottobre. Anche il diplomatico di stanza a Roma ha votato oggi per le elezioni che si terranno il 27 ottobre, spiegando nel corso di un briefing con la stampa nella sede dell'ambasciata a Roma, le regole della consultazione elettorale per queste 5.000 persone. "Il voto viene inserito in una doppia busta, poiché dovrà essere spedito in Israele tramite corrieri. Al momento dello scrutinio, queste buste verranno aggiunte al conteggio finale". L'ambasciatore ha poi spiegato che, contrariamente a quanto succede per le elezioni italiane, gli israeliani all'estero che non rientrino nei suddetti 5.000 non possono votare. E' possibile comunque, per chi ha la cittadinanza, tornare in Israele e votare. (ANSA).