(ANSA) - ROMA, 05 NOV - Una delegazione di oltre 20 parlamentari statunitensi, repubblicani e democratici, verrà in vista questo pomeriggio alla Camera dei deputati per il "TransAtlantic Capital to Capital Exchange", un incontro organizzato da The Ripon Society e dal Franklin Center for Global Policy Exchange per favorire il dialogo bipartisan tra i membri del Congresso degli Stati Uniti e i rappresentanti di altri paesi. Tra gli incontri fissati da tempo, a partire dalle 14.45, ci sono quelli con il presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera, Nazario Pagano (FI), il presidente della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare della Nato, Lorenzo Cesa, con la dem Lia Quartapelle, vicepresidente della commissione Affari esteri della Camera, con l'azzurro Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera. Tra i parlamentari della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare della Nato che dovrebbero incontrare i membri del congresso americano anche Giangiacomo Calovini di FdI. (ANSA).