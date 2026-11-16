(ANSA) - BRUXELLES, 16 NOV - Il Consiglio Ue ha approvato una nuova tranche di quasi 8 miliardi di euro per l'Ucraina nell'ambito dell'Ukraine Facility. E' la più grande erogazione singola effettuata attraverso lo strumento. Di questi, circa 5 miliardi provengono dal prestito di sostegno all'Ucraina per il 2026. Il via libera segue il raggiungimento di oltre 20 obiettivi di riforma, tra cui giustizia, lotta alla corruzione ed energia. Con questa nona erogazione, Kiev avrà ricevuto oltre 40 miliardi dal 2024 nell'ambito del Piano per l'Ucraina. L'Ukraine Facility dispone di oltre 50 miliardi in sovvenzioni e prestiti fino al 2027. (ANSA).