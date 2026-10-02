MONACO. Anche quest'anno i vigili del fuoco del Corpo permanente di Bolzano sono al fianco dei colleghi di Monaco di Baviera in occasione dell'Oktoberfest. Tre pompieri altoatesini sono impegnati nei due fine settimana caratterizzati dalla maggiore presenza di visitatori italiani, il cosiddetto «piccolo» e «grande weekend italiano», con l'obiettivo di garantire un supporto nelle situazioni di emergenza e facilitare le comunicazioni con i connazionali.

Il servizio, ormai consolidato, si svolge principalmente all'interno della centrale operativa integrata di Monaco, dove confluiscono le chiamate di soccorso provenienti dall'area metropolitana. In caso di richieste da parte di persone che parlano italiano, i vigili del fuoco bolzanini possono intervenire direttamente nella conversazione, permettendo di raccogliere più rapidamente le informazioni necessarie e trasmetterle alle squadre operative.

Il loro compito non si limita però all'attività nella centrale. I tre pompieri sono infatti pronti a intervenire anche all'interno e all'esterno dell'area della manifestazione, collaborando con il servizio sanitario, la polizia e i vigili del fuoco tedeschi.

L'utilità della presenza altoatesina è emersa in modo concreto lo scorso fine settimana, quando un grave incidente stradale si è verificato su una strada statale a circa 30 chilometri da Monaco. Nello scontro sono rimasti coinvolti un pullman di una compagnia italiana, con 30 passeggeri a bordo, e un'automobile. Il bilancio è stato di due persone morte e sette ferite gravemente.

Su richiesta delle autorità, i vigili del fuoco di Bolzano hanno raggiunto immediatamente il luogo dell'incidente con un mezzo di soccorso, mettendo a disposizione le proprie competenze linguistiche per agevolare le comunicazioni tra i diversi corpi intervenuti.

Un contributo che ha facilitato il coordinamento delle operazioni in una situazione particolarmente delicata, confermando il valore della collaborazione tra i servizi di emergenza altoatesini e quelli della Baviera, soprattutto durante un appuntamento internazionale come l'Oktoberfest, che ogni anno richiama migliaia di visitatori italiani.