(ANSA) - ROMA, 20 OTT - L'amministratore delegato del gruppo Ryanair, Michael O'Leary, prevede per il prossimo anno un aumento record delle tariffe aeree in Europa, poiché il persistere della guerra in Medio Oriente continua a far salire i prezzi del petrolio, costringendo le compagnie aeree a scaricare i costi del carburante sui consumatori. I prezzi dei biglietti sono destinati a aumentare fino al 20% il prossimo anno, ha detto O'Leary in una conferenza stampa a Bruxelles, secondo quanto riferisce Bloomberg. Di conseguenza, i margini delle compagnie aeree subiranno una forte contrazione, poiché nemmeno l'incremento dei supplementi per il carburante riuscirà a compensare il rincaro della bolletta petrolifera, ha spiegato. "Nei prossimi 12 mesi assisterete al più grande aumento delle tariffe aeree nella storia d'Europa", ha affermato O'Leary. "La domanda è: questo incremento dei biglietti sarà sufficiente a coprire i costi petroliferi drasticamente più elevati? Non credo che lo sarà", ha sottolineato. (ANSA).