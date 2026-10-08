(ANSA) - MADRID, 08 OTT - Oltre tre spagnoli su quattro (76%) ritiene che lo Stato debba "intervenire"nel mercato della casa "quando necessario" per garantire l'accesso all'abitazione, mentre l'87% si dice molto o abbastanza preoccupato per la situazione immobiliare. E' quanto emerge dal Barometro sulla casa, realizzato dallo statale Centro di Ricerche Sociologiche spagnolo (Cis) insieme al ministero della Casa, sulla base di 6.019 interviste condotte tra il 22 e il 30 giugno scorsi, prima delle proteste innescate a settembre in Spagna allo sfratto dell'87enne Maricarmen Abascal, morta ieri. Oltre nove spagnoli su dieci (91,4%) chiedono alle amministrazioni di costruire più edilizia pubblica e circa l'80% vuole che l'accesso alla casa sia considerato prioritariamento un diritto, anziché un bene di mercato. La metà degli spagnoli (50%) è a favore dell'esproprio di terreni per costruire alloggi pubblici; mentre il 40% approva anche l'esproprio delle abitazioni vuote, contro il 54,3% contrario. Tra le misure concrete, il 95,4% sostiene una riduzione delle tasse per l'acquisto della prima casa, il 70,6% il congelamento degli affitti per due anni, oltre il 75% la limitazione degli affitti turistici e il 72% un aumento delle imposte per i grandi proprietari, con oltre dieci abitazioni. Misure in parte recepite dai decreti bocciati in Parlamento e di nuovo approvati dal Consiglio dei ministri, fra cui un prestito di 50mila euro a tasso zero per l'acquisto della prima casa. Inoltre, l''85,9% chiede maggiori garanzie anche per i proprietari contro gli affitti non pagati. Quasi la totalità degli spagnoli (94%) preferisce vivere in una casa di proprietà e dal sondaggio si evince che il 55% degli intervistati è proprietario, mentre il 24,1% vive in affitto e solo l'8% abita in un alloggio protetto. Tra chi non prevede di andare a vivere autonomamente nei prossimi 12 mesi, circa l'85% indica come ostacolo il costo troppo elevato dell'acquisto o dell'affitto rispetto al proprio reddito. (ANSA).