(ANSA) - MADRID, 31 LUG - Alle 15.30 di oggi almeno 37.500 migranti dei circa 50.000 entrati dall'alba di ieri a Ceuta erano ritornati in Marocco, secondo quanto apprende l'ANSA da fonti del ministero dell'Interno. Si tratta del 75% dei migranti che da ieri erano giunti in massa nell'enclave iberica via mare e via terra nella peggiore crisi migratoria finora registrata in Spagna. D'altra parte, continua ad aumentare il numero di vittime delle tragiche traversate a nuoto verso la città autonoma iberica: sono almeno 57 le persone finora recuperate senza vita in mare dalle forze di polizia, secondo i dati diffusi dalla Delegazione del Governo di Ceuta. (ANSA).