(ANSA) - MADRID, 02 AGO - Prosegue il rientro verso il Marocco dei migranti entrati in massa lo scorso 30 luglio a Ceuta nella maggiore crisi migratoria finora registrata nella città autonoma. Secondo fonti delle forze di sicurezza spagnole citate dall'agenzia Efe, sono circa 73.500 le persone che hanno ormai lasciato Ceuta per fare ritorno oltreconfine, mentre il bilancio delle vittime nel tentativo di raggiungere a nuoto l'exclave è salito a 71. Tuttavia, il ministero dell'Interno non conferma queste cifre, lasciando fermo fra le 50.000 e le 60.000 persone il numero di migranti entrati a Ceuta dei quali oltre 48.300 avrebbero già fatto rientro. Secondo il governo di Ceuta, il bilancio provvisorio delle vittime recuperate in acque spagnole dell'exclave è fermo a 67. Almeno altri 17 cadaveri sarebbero stati ritrovati dal lato della costa marocchina, secondo i media locali. (ANSA).