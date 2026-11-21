(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Circa 82.500 manifestanti hanno sfilato nei cortei in Francia oggi, secondo quanto reso noto dal ministero dell'Interno e riportato da Le Figaro. Di questi, 21.500 hanno sfilato a Parigi. Nella capitale la tensione è salita alla fine della manifestazione, in place de la Nation, dove si sono verificati alcuni scontri tra manifestanti e forze dell'ordine in Place de la Nation. Lì le forze dell'ordine hanno subito il lancio di oggetti ed è stato inoltre segnalato l'inizio di un incendio in un cassonetto, domato poi dai vigili del fuoco. Anche a Bordeaux la tensione è salita alla fine del corteo a cui hanno partecipato, per la prefettura, 4.500 persone. Circa 1.000, descritte dalla prefettura come "violente e determinate", si sono rese responsabili di atti di vandalismo. Il bilancio provvisorio parla di nove agenti feriti e 17 fermati. A Lione, la prefettura stima la presenza di 4.000 persone nel momento di massima affluenza, con 8 persone fermate. (ANSA).