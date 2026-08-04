(ANSA) - BERLINO, 04 AGO - Alla luce degli incendi boschivi nel sud dell'Europa e dell'attuale ondata di caldo, il movimento per la protezione del clima "Fridays for Future" ha indetto per giovedì pomeriggio una manifestazione davanti alla Cancelleria federale tedesca a Berlino. Lo slogan della manifestazione è "Dov'è il piano contro il caldo?", come comunica l'iniziativa. È prevista anche la partecipazione dell'attivista Luisa Neubauer. Il movimento chiede, tra le altre cose, un piano nazionale di protezione dal caldo per essere preparati alle future ondate di calore. (ANSA).