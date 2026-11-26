(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Le condizioni meteorologiche legate al fenomeno del 'Super El Nino' hanno provocato maree record lungo tutta la costa californiana, facendo riversare l'acqua del mare nelle località balneari e allagando strade e attività commerciali. Lo scrivono i media internazionali pubblicando foto e video. Mentre grandi onde si abbattevano sulla costa, la punta di un molo storico a Pacifica, a sud di San Francisco, è stata spazzata via dal mare, secondo quanto riportato dai media locali. Il molo, che un tempo ospitava un famoso caffè locale, aveva già subito danni strutturali ed era stato chiuso al pubblico, come riportato dal San Francisco Chronicle, ed è crollato dopo essere stato colpito da onde oceaniche 12 volte più potenti rispetto a quelle di una giornata media di novembre. (ANSA).