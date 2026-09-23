(ANSA) - ROMA, 23 SET - La Procura di Roma procede per omicidio colposo in relazione alla morte di Andrea Moretti, un operaio rocciatore precipitato nella notte nel corso di lavori di installazione in quota di un nuovo impianto di illuminazione al Colosseo. Il procedimento, legato alle norme sulla sicurezza del lavoro, è coordinato dal procuratore aggiunto Antonino Di Maio ed è al momento contro ignoti. Le indagini sono affidate ai carabinieri che stanno acquisendo una serie di documenti per accertare eventuali responsabilità. Disposta l'autopsia. (ANSA).