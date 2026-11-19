(ANSA) - MILANO, 19 NOV - "Desidero ringraziare il ministro Klingbeil per il suo approccio collaborativo, che è stato determinante nel consentirci di raggiungere questo esito positivo". Cosi il ceo di Unicredit Andrea Orcel sull'accordo di massimo con Berlino su Commerzbank. "Apprezziamo inoltre il suo sostegno alla strategia Commerzbank Unlocked e il supporto a una rapida transizione, elementi che potranno garantire chiarezza e slancio nella prossima fase, a beneficio sia dei clienti sia dei dipendenti di Commerzbank", evidenzia Orcel. "Guardiamo con fiducia alla prosecuzione di questo dialogo costruttivo con il Ministro e con tutti gli altri stakeholder coinvolti, mentre lavoriamo per risolvere le questioni ancora aperte e, al contempo, per valorizzare appieno il significativo potenziale di Commerzbank all'interno del Gruppo UniCredit", aggiunge il ceo di Unicredit nell'indicare che "gli impegni che abbiamo assunto non sono solo importanti per il Ministro e il Governo federale, ma contribuiscono anche alla performance e alla prosperità di lungo periodo della Germania, dei suoi cittadini e delle sue imprese, in particolare del Mittelstand, che rappresenta il cuore del successo economico del Paese". (ANSA).