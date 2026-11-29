(di Nicoletta Tamberlich) (ANSA) - ROMA, 29 NOV - Poche storie d'amore letterarie hanno saputo catturare l'immaginazione come quella di Elizabeth Bennet e Mr. Darcy: ecco perché sono stati realizzati così tanti adattamenti di Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen, tra cui la serie tv degli anni '90 con Colin Firth e Jennifer Ehle e la versione cinematografica del 2005 con una magnetica Keira Knightley e l'inafferabile Matthew Macfadyen. Ora Netflix spera di catturare la magia intramontabile del romanzo con un nuovo e sontuoso adattamento in sei episodi, disponibile dal 3 dicembre, con Emma Corrin nei panni dell'arguta e indipendente Elizabeth Bennet e Jack Lowden in quelli del ricco e distaccato Mr. Darcy. L'autrice Dolly Alderton, nota soprattutto per Tutto quello che so sull'amore, è stata incaricata di adattare il libro per il piccolo schermo. "A quanto pare il vostro difetto è la tendenza a detestare tutti". "E il vostro è quello di fraintendere di proposito". Orgoglio e Pregiudizio continua a parlare a ogni generazione: il teaser trailer della nuova miniserie riaccende la scintilla tra Elizabeth e Mr. Darcy, riportando sullo schermo il complicato corteggiamento tra i due protagonisti ed evidenziando differenze sociali e una buona dose di tensione romantica. Corrin torna così a un ruolo lontano dalla Principessa Diana di The Crown, mentre Lowden arriva dal successo di Slow Horses. Dalle prime immagini emerge un'estetica elegante e romantica, con attenzione alle emozioni e ai silenzi, elementi che hanno sempre reso Orgoglio e Pregiudizio una delle storie d'amore più amate di sempre. Quando alcuni facoltosi scapoli arrivano nel loro quartiere, le cinque sorelle Bennet devono destreggiarsi tra amore, famiglia e aspettative della società per assicurarsi un futuro. Jane si innamora dell'affascinante Mr Bingley, mentre Elizabeth si scontra con il suo orgoglioso amico Mr Darcy. Ma incontri inaspettati e scandali familiari costringono Elizabeth a riconsiderare i propri sentimenti e a scoprire la vera natura dell'amore. Oltre a Emma Corrin, Olivia Colman e Jack Lowden, tra gli interpreti ci sono anche Freya Mavor (Industry) nei panni di Jane Bennet, Jamie Demetriou (Stath Lets Flats, Barbie) come Mr Collins, Daryl McCormack (Wake Up Dead Man: Knives Out) che sarà Mr Bingley, Louis Partridge (House of Guinness, Enola Holmes) nei panni di Mr Wickham, Rhea Norwood (Heartstopper) che interpreta Lydia Bennet, Siena Kelly (Black Mirror, Domino Day) nel ruolo di Caroline Bingley e Fiona Shaw (Killing Eve, Harry Potter e i Doni della Morte) nei panni di Lady Catherine de Bourg. La sceneggiatura è firmata da Dolly Alderton, mentre la regia è affidata a Euros Lyn, già dietro la macchina da presa di Heartstopper. La produzione esecutiva coinvolge Laura Lankester, Will Johnston e Louise Mutter per Lookout Point, insieme ad Alderton, Lyn ed Emma Corrin. Lisa Osborne è la produttrice della miniserie. "Lizzy è l'eroina per eccellenza: un'eroina a tutto tondo, con i suoi difetti. Credo che questo libro fosse incredibilmente in anticipo sui tempi", ha detto Emma Corrin in una delle presentazioni alla stampa oltreoceano. "L'ho riletto prima di iniziare la serie e mi sono accorta di aver colto molti aspetii che non avevo intuito leggendolo quando andavo a scuola. Se avete tra i diciotto e i vent'anni, leggetelo". "Penso che vi sarà di grande aiuto, come guida, il modo in cui Austen scrive della natura umana, delle relazioni e delle loro debolezze", ha sottolineato. Per Corrin, il fascino di Elizabeth è potente oggi come lo era quando Austen la creò più di 200 anni fa. "Elizabeth Bennet è una donna che non conosce legge. Ha una grinta incredibile. Non sopporta di essere sottomessa alla società in cui vive, eppure desidera ardentemente innamorarsi". Con Darcy, Lowden si cimenta con uno degli eroi romantici più duraturi della letteratura: un uomo la cui apparente arroganza lo mette inizialmente in contrasto con Elizabeth. "Darcy è un personaggio - ha ammesso l'attore, 36 anni - molto introspettivo, il che è divertente da esplorare perché è lì che viviamo, nella nostra immaginazione". (ANSA).