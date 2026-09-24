(ANSA) - MILANO, 24 SET - Con Unicredit "ci troviamo ora in una situazione, che io chiamo sempre 'fase zero"' in cui attendiamo che arrivino le approvazioni, che saranno concesse entro la fine di quest'anno o all'inizio del prossimo". Così la ceo di Commerzbank, Bettina Orlopp nel corso della Bofa financials ceo conference. "Credo che la maggior parte dei team di direttori finanziari preferirebbe l'inizio del prossimo anno, semplicemente perché è molto più facile consolidare un primo trimestre come periodo di prova piuttosto che un intero anno, ma prenderemo le cose come vengono, quindi ora ci prepareremo davvero per questo che è il punto numero uno", spiega Orlopp. "Poi c'è la 'fase uno', come la definiamo noi, in cui siamo ancora una banca indipendente, quotata in Borsa, con una nostra strategia, ma facciamo parte di un gruppo. Ritengo - rileva la ceo di Commerzbank - sia meglio sfruttare questa fase, ed è per questo che la definisco un approccio collaborativo, per poter già avvalerci della forza del gruppo in determinati ambiti. Voglio dire, Hvb e Commerzbank sono ancora concorrenti nel settore del credito, ma possiamo sicuramente - afferma - individuare alcune fonti di potenziali sinergie di ricavi e di costi, che è possibile creare in questo periodo". (ANSA).