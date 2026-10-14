(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Per la manovra "abbiamo chiesto un'agevolazione fiscale sulle aggregazioni o sull'incorporazione o sulle acquisizioni". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, nel suo intervento alla prima Assemblea pubblica di Confindustria Prom, Federazione che rappresenta le aziende del terziario avanzato, sottolineando che sarebbe una "spinta" per la crescita e produttività delle aziende. In Italia "dobbiamo continuare a spingere sugli investimenti, che siano materiali o immateriali. Vediamo cosa succede sull'intelligenza artificiale". Bene il rafforzamento dell'iperammortamento. "Aggiungiamoci la parte immateriale che è fondamentale sulla formazione" dice Orsini sulle attese degli industriali sulla manovra. Gli industriali confermano l'attenzione sul "piano casa, uno dei temi per essere attrattivi, sicuramente, se vogliamo tenere i nostri giovani nel nostro Paese", E c'è "il tema dei salari", dice ancora Orsini, accennando anche al tavolo aperto tra imprese e sindacato per un nuovo accordo interconfederale. "Ho molto apprezzato queste parole, attuiamole. Noi faremo la nostra parte", dice Orsini, riferendosi ai passi sull'energia dell'intervento in Parlamento della premier Giorgia Meloni. "Ho molto apprezzato le sue parole, è quello che noi stiamo dicendo da un po'". "A breve dovrebbe arrivare il decreto decreto bollette, dovrebbe essere un sollievo per le nostre imprese", aggiunge. "Domani mattina saremo a Bruxelles per presentare le nostre istanze", dice ancora il leader degli industriali intervenedo alla presentazione del rapporto di autunno del centro studi di viale dell'Astronomia: sul tavolo i tema dei costi dell'energia e più in generale della competività del sistema manifatturiero europeo. Con nodi come l'Ets. "L'Europa è ad un grande bivio, deve dare una grande risposta", dice: oggi "fa l'arbitro con il fischietto" ma "non siamo in grado di giocare la partita". L'industria "l'abbiamo lasciata lontana, dobbiamo rimetterla al centro. Domani a Bruxelles parleremo anche di questo". Intanto, in Italia "dobbiamo continuare a spingere sugli investimenti". (ANSA).