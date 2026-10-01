(ANSA) - GENOVA, 01 OTT - "Dobbiamo creare le condizioni abilitanti perché le imprese rimangono nel Paese: l'energia, la fiscalità, a burocrazia. Vogliamo questo. Aspettiamo questo, ne abbiamo bisogno. Cosa che si sta anche facendo, ma sull'Europa l'Italia deve avere un po' più di coraggio". Lo ha detto il presidente di Confindustria Emanuele Orsini nella giornata di apertura del Salone Nautico Internazionale di Genova. "Se l'Europa ci frena, faremo infrazione. Preferisco salvare le nostre imprese che vederle rasate al suolo per il fatto che noi vogliamo tenere sempre perfettamente in continuo ordine - ha aggiunto -. Perché se torniamo al 2022, se il costo del gas da 80 passa a 110 euro a Mwh, vuol dire che l'energia va come nel 2022 che abbiamo speso 30,5 miliardi per sostenere le imprese e non possiamo fare finta di nulla, perché in quel momento avevamo una necessità. Quindi serve mettere a terra velocemente le concessioni elettriche delle rinnovabili e ne abbiamo parlato anche ieri col ministro". (ANSA).