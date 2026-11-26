(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 26 NOV - A proposito di Superbonus "abbiamo avuto rassicurazioni dal ministro sul fatto che si ritorna a quello che era prima. Credo sia una cosa molto positiva, soprattutto per gli imprenditori che avevano tenuto i crediti in pancia e che erano stati messi in difficoltà". Lo ha detto all'ANSA il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a margine dell'assemblea generale di Confindustria Umbria ad Assisi, riferendosi al confronto avuto oggi al Mef con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Nel colloquio con Giorgetti, ha spiegato Orsini, si è parlato di politiche industriali nel quadro della legge di bilancio e non si è potuto evitare il tema del Superbonus. "Auspichiamo che si continui su questa strada e che si riesca a ritornare al passato", ha aggiunto. Al centro della discussione c'è lo "spalma crediti", la norma della manovra che prevede di ripartire in dieci anni le quote di alcuni crediti d'imposta del Superbonus utilizzabili in compensazione dal 2027. (ANSA).