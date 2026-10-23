(ANSA) - TAORMINA, 23 OTT - "Siamo consapevoli che il Pnrr sta terminando. Abbiamo bisogno, di spingere gli investimenti, quindi con l'iperammortamento e spingere sulla Zes unica, siamo in un territorio dove la Zes è stata utilizzata, bene, ha generato investimenti, nuovi posti di lavoro", dice del cantiere della manovra il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, da Taormina, a margine del secondo Education & Open Innovation Forum di Confindustria". Per la manovra, "altro tema importante è quello dell'aggregazione delle piccole imprese", da incentivare: "E' un tema di produttività, abbiamo bisogno di farle crescere. Se le mettiamo insieme riusciamo a farle andare più forti". Altro punto sollecitato da Confindustria, è "saper attrarre quei fondi pazienti", sbloccare il risparmio privato per investimenti nell'economia reale: "Sappiamo che i fondi pensione hanno 440 miliardi e ci sono 1500 miliardi di depositi degli italiani non investiti", serve oggi "fare un progetto per attrarre gli investimenti, per continuare a fare ciò che abbiamo bisogno. Quindi: crescita, sanità e scuola". (ANSA).