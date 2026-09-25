(ANSA) - ROMA, 25 SET - Jenna Ortega, Julianne, Moore, Jesse Eisenberg, Naomi Watts, Kim Kardashian, Sandra Huller, Tim Roth, Paul Giamatti, Deva Cassel, Charlotte Gainsbourg, Paul Bettany, Sarah Paulson, Louis Garrel, Camille Cottin, sono fra i protagonisti internazionali annunciati sul tappeto rosso alla 21/a edizione della Festa del Cinema di Roma (13 - 25 ottobre). A portarli nella capitale, soprattutto i film della sezione Grand Public e Freestyle, oltre alle anteprime delle serie che arricchiscono il programma. C'è per esempio The debut, nuova prova alla regia di Jesse Eisenberg con Julianne Moore (che tutti danno per papabile a un nuovo Oscar per questa performance) e Paul Giamatti, che porterà all Festa regista e interpreti. L'amata protagonista di Mercoledì, Jenna Ortega, arriverà per Klara and the sun di Taika Waititi (anche lui a Roma) dove interpreta un'androide. Il debutto mondiale della seconda stagione della serie su uno studio legale di avvocate divorziste, All's fair sarà accompagnato dal cast, composto da Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Sarah Paulson. Sandra Huller presenterà Ingeborg Bachmann - Someone who was once me di Regina Schilling, dove si cala nei panni della grande scrittrice di cui si celebra il centenario della nascita. Paul Bettany ci sarà per la serie Marvel Vision Quest, con i primi due episodi e un''anticipazione in prima mondiale del terzo" dice la direttrice artistica Paola Malanga. Tornando ai film, alla Festa, tra gli altri, ci saranno anche l'emergente Anthony Ippolito che si cala nei panni di un giovane Sylvester Stallone nel biopic I Play Rocky del premio Oscar Peter Farrelly; Deva Cassel per la prima mondiale di Le Fantôme de l'opéra di Alexandre Castagnetti; Tim Roth insieme agli altri interpreti di Me, you di Bille August (sempre in prima mondiale), tratto dal romanzo "Tu, Mio" di Erri De Luca. Louis Garrel e Camille Cottin accompagneranno la commedia Juste une illusion di Eric Toledano e Olivier Nakache, mentre Charlotte Gainbourg tornerà nella capitale per la prima mondiale di Riverrun di Philippe Parreno, dove interpreta una musicista che sta perdendo il controllo del proprio corpo e la propria voce. (ANSA).