(ANSA) - ROMA, 12 NOV - "Oggi le scuole raggiunte da minacce via e-mail sono state 3.778, secondo i dati provvisori. Le evacuazioni sono state 77, e in 36 di queste scuole l'attività didattica è ripresa nella stessa mattinata". E' quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi al termine della riunione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica a livello tecnico, presenti il sottosegretario Alfredo Mantovano e i ministri Matteo Piantedosi e Giuseppe Valditara. "Il forte calo delle evacuazioni - sottolinea la nota - conferma che le indicazioni date stamane dal governo ai Prefetti e ai dirigenti scolastici dopo gli eventi di ieri hanno funzionato". L'obiettivo è "impedire che minacce infondate blocchino servizi essenziali e garantire la sicurezza di studenti, insegnanti, operatori scolastici e famiglie, e più in generale dell'intera comunità nazionale". Secondo il cronoprogramma concordato durante la riunione, il ministro dell'Interno fornirà indicazioni operative alle Prefetture per garantire in piena sicurezza la continuità delle attività dei servizi pubblici. (ANSA).