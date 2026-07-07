(ANSA) - ROMA, 07 LUG - La Bce deve "navigare fra i due estremi" di considerare gli attuali shock sui prezzi come "temporanei" e "rispondere" come nel 2022 con una maxi serie di rialzi, una reazione questa che "sarebbe un "errore". E' quanto afferma il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nel suo inervento alla conferenza ChaMp (Challenges for monetary policy transmission in a changing world). Per il governatore infatti "non ci troviamo nella stessa situazione del 2022. La domanda è più debole e i tassi di interesse reali sono più elevati", ha sottolineato. (ANSA).